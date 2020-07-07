Появился график работ светомузыкальных фонтанов в Санкт-Петербурге в 2020 году

7 Июль 2020 2020-07-07T21:26:47+03:00

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«Водоканал» опубликовал график работы светомузыкальных фонтанов в Санкт-Петербурге в 2020 году. В основном продолжительность водных перформансов составляет от 20 до 25 минут. Исключение – Петергоф, где фонтаны играют красками и музыкой максимум 5 минут.

Репертуар порадует шедеврами классической музыки, хитами 60-х, маршами, вальсами и произведениями композитора Петрова и его коллеги Соловьева-Седова.

- Цветомузыкальные шоу фонтанного комплекса на площади Ленина будут проходить в 12:00, 21:40 по будним дням и в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40 в выходные и праздничные дни. В Кронштадте (в сквере у Гостиного двора – Прим. Ред.) – в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00 по будним дням и в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00 в выходные и праздничные дни. В Петергофе (в сквере на Торговой площади) – в начале каждого часа, начиная с 11:00 до 22:00, в любой день, - уведомляют в «Водоканале».

ИСТОЧНИК KP.RU