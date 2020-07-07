Следователи проверят отсутствие воды в доме 92-летнего узника фашистских лагерей

7 Июль 2020 2020-07-07T21:28:29+03:00

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Следователи проверяют информацию из СМИ о том, что в поселке Прогресс в Новгородской области дом, в котором проживает узник фашистских лагерей, на несколько дней остался без воды. Вместе с 92-летним дедушкой живут 8 несовершеннолетних детей. Сейчас их жизнь превратилась в испытание. В Боровичский район тут же приехали сотрудники местного Следкома. И то, что они нашли, им явно не понравилось.

- Предварительно установлено, что 4 июля в одном из дворов дома в поселке Прогресс произошла утечка из трубы, которая подводит воду к дому. Прибывшие на место аварии сотрудники водоканала перекрыли подачу воды в дом и уехали. До настоящего времени водоснабжение не организовано, - передает пресс-служба областного Следкома.

Доследственная проверка сейчас продолжается, чтобы подтвердить или опровергнуть ряд фактов, изложенных в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU