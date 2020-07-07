2020-07-07T22:23:06+03:00
Дом. Семья

Соболенка, улизнувшего от хозяйки через форточку, разыскивают в Санкт-Петербурге

Малыш ручной, но почему-то решил податься в самостоятельное путешествие [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Соболенка, сбежавшего от хозяйки, разыскивают в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИСоболенка, сбежавшего от хозяйки, разыскивают в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ
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Петербурженка разыскивает своего соболенка, который сбежал из ее квартиры через форточку. Женщина и ее подруга быстро забили тревогу в различных группах во «Вконтакте», когда поняли, что найти зверька самостоятельно не получится. Побег произошел на Ланском шоссе в доме №40, корпусе №1. Хозяйка оббежала весь Приморский район и даже исследовала подвал своей пятиэтажки, но все безрезультатно. Соболенок с женщиной с самого его рождения, поэтому его потеря почти что трагедия.

Малыша ищут через интернет, поскольку самостоятельные поиски не дали результата. Фото: СОЦСЕТИ

Малыша ищут через интернет, поскольку самостоятельные поиски не дали результата. Фото: СОЦСЕТИ

- Утром 7 июля потерялся соболенок. Выскочил в форточку, Ланское шоссе, дом №24 корпус №1. Малышка домашняя и ручная. Пожалуйста, помогите! Сообщите хозяйке, если видели или что-то слышали о соболенке, - просит подруга несчастной женщины в соцсетях.

Телефон хозяйки можно найти по ссылке во «Вконтакте». За находку зверька она гарантирует вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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