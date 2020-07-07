2020-07-07T22:24:30+03:00
Происшествия

Мотоциклистка сбила пенсионерку, рискнувшую перебежать Выборгское шоссе

Пожилая женщина получила тяжелые травмы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На Выборгском шоссе мотоциклистка снесла пенсионерку, перебегавшую дорогу. Фото: СОЦСЕТИНа Выборгском шоссе мотоциклистка снесла пенсионерку, перебегавшую дорогу. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пенсионерка попала под колеса мотоцикла у дома №373 на Выборгском шоссе. По информации очевидцев из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пожилая женщина рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. Водителем байка оказалась 28-летняя девушка, которая не сумела вовремя среагировать на внезапного пешехода.

- Пострадавшей стала 62-летняя пенсионерка. Водитель мотоцикла «Хонда» совершила наезд на нее вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода срочно госпитализировали в больницу. У пострадавшей диагностировали тяжелые травмы. По факту аварии ведется проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам местных жителей, от места ДТП совсем недалеко находится пешеходный переход, но им часто пренебрегают. Добавим, что мотоциклистка отделалась разве что испугом и побитым «конем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы заметили очередной слив химикатов в реку Славянку
Появилось видео жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти
Больше 200 петербургских летних кафе получили разрешения на работу
Мотоциклистка сбила пенсионерку, рискнувшую перебежать Выборгское шоссе
Соболенка, улизнувшего от хозяйки через форточку, разыскивают в Санкт-Петербурге
Следователи проверят отсутствие воды в доме 92-летнего узника фашистских лагерей
Появился график работ светомузыкальных фонтанов в Санкт-Петербурге в 2020 году
Наезд квадроцикла на подростка на автодроме «Игора Драйв» стал уголовным делом
Дебошир, напавший на полицейского в Пулково, получил реальный срок
Суд отправил под арест петербургского педофила за неоднократный секс с мальчиком
Почти 1 млрд рублей инвестируют в два новых производства в Санкт-Петербург
Съемки юбилейного 20 сезона «Тайн следствия» стартовали в Санкт-Петербурге
Масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Металлострое
Балканское воинское кладбище в Санкт-Петербурге капитально отремонтируют
Гибкую сеть стационаров перед второй волной коронавируса готовят в Санкт-Петербурге
Дачу и дом бывшего замначальника петербургского Главка обыскали по делу о превышении полномочий
Портрет Бродского вернулся на улицы Петербурга
Дерево упало на мост в Александро-Невской лавре
Павловский парк после «карантина» посетили 29 тысяч человек
Еще два съезда перекроют на пересечении КАД с проспектом Энергетиков
Скелет мужчины в пальто и без половины черепа нашли в Комарово
Поликлинику №109 наказали за 43 случая коронавируса среди персонала
Еще 48 петербуржцев, в том числе 100-летняя женщина, умерли от коронавируса