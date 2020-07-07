Мотоциклистка сбила пенсионерку, рискнувшую перебежать Выборгское шоссе

7 Июль 2020 2020-07-07T22:24:30+03:00

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Пенсионерка попала под колеса мотоцикла у дома №373 на Выборгском шоссе. По информации очевидцев из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пожилая женщина рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. Водителем байка оказалась 28-летняя девушка, которая не сумела вовремя среагировать на внезапного пешехода.

- Пострадавшей стала 62-летняя пенсионерка. Водитель мотоцикла «Хонда» совершила наезд на нее вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода срочно госпитализировали в больницу. У пострадавшей диагностировали тяжелые травмы. По факту аварии ведется проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам местных жителей, от места ДТП совсем недалеко находится пешеходный переход, но им часто пренебрегают. Добавим, что мотоциклистка отделалась разве что испугом и побитым «конем».

ИСТОЧНИК KP.RU