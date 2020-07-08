Ливни и грозы обрушатся на Ленинградскую область 8 июля

8 Июль 2020 2020-07-07T22:30:48+03:00

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Ливни и грозы придут 8 июля в Ленинградскую область. Об ухудшении погоды и осадках предупреждает региональное управление МЧС. Жителям области советуют не выходить лишний раз из дома и быть осторожными.

- 8 июля в большинстве районов Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди. Утром и днем местами ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы 13-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15., днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление существенно меняться не будет, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС со ссылкой на данные петербургского гидрометцентра.

Из-за ухудшения погоды повышается вероятность происшествий на дорогах, воде и в воздухе. Если нет возможности остаться дома, то спасатели очень советуют не прятаться под деревьями (может попасть молния или свалить ветер), не разговаривать в грозу по мобильнику, а также не держать руках зонт - это может притянуть разряд.

А вот в Петербурге должно обойтись без гроз и молний, хоть и с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU