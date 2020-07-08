Суд окончательно запретил застройку на месте исторического завода Оуфа в Санкт-Петербурге

8 Июль 2020 2020-07-08T00:32:09+03:00

Суд все же запретил застройку на месте завода Оуфа в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/voopiik_spb

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Градозащитники Санкт-Петербурга добились запрета строительства элитного жилого комплекса на месте дореволюционного медно-котельного завода Оуфа, расположенного на 8-й Советской улице, 22. Точку в длительном споре поставил Третий кассационный суд, который подтвердил незаконность заключения комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Разрешение на строительство отменили.

- Теперь застройщику придется подготовить новый проект с учетом всех ограничений, а также заново получить разрешение на строительство. Градозащитники ранее заявиляли, что работы по сносу исторических корпусов завода деформировали близлежащие здания. А сам снос домов стал возможным после того, как в документах дату постройки изменили с 1916 на 1919 год, - пишет «Мойка78».

Отметим, что сейчас дата возведения завода возвращена на 1916 год. Сносить здания дореволюционной постройки в Санкт-Петербурге нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU