Суд окончательно запретил застройку на месте исторического завода Оуфа в Санкт-Петербурге
Градозащитники Санкт-Петербурга добились запрета строительства элитного жилого комплекса на месте дореволюционного медно-котельного завода Оуфа, расположенного на 8-й Советской улице, 22. Точку в длительном споре поставил Третий кассационный суд, который подтвердил незаконность заключения комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Разрешение на строительство отменили.
- Теперь застройщику придется подготовить новый проект с учетом всех ограничений, а также заново получить разрешение на строительство. Градозащитники ранее заявиляли, что работы по сносу исторических корпусов завода деформировали близлежащие здания. А сам снос домов стал возможным после того, как в документах дату постройки изменили с 1916 на 1919 год, - пишет «Мойка78».
Отметим, что сейчас дата возведения завода возвращена на 1916 год. Сносить здания дореволюционной постройки в Санкт-Петербурге нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU