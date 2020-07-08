2020-07-08T12:55:02+03:00
Звезды

Гипсовую голову атланта времен Растрелли нашли при реставрации в Царском Селе

Теперь она будет храниться в фондах музея [фото]
Алина ЧЕМЕРИС
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На голове гипсового юноши даже сохранилась позолота. Фото: ГМЗ "Царское Село"На голове гипсового юноши даже сохранилась позолота. Фото: ГМЗ "Царское Село"
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Уникальную находку реставраторы обнаружили в Александровском дворце во время вскрытия пола. Голову атланта - одного из тех, которые “держат небо” у фасадов Екатерининского дворца, - бережно расчистили. Оказалось, что на ней даже сохранилась позолота.

Реставраторы уверены: скульптура была создана во времена знаменитого архитектора Растрелли, а это значит, что фрагмент представляет особую ценность для музея.

Фрагмент будет храниться в фондах музея. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Фрагмент будет храниться в фондах музея. Фото: ГМЗ "Царское Село"

- Атланты – эффектное, но очень уязвимое украшение фасада. Они сильно выступают за плоскость фасада, поэтому больше всего страдают от нашего климата, дождей и наледи. Музей регулярно реставрирует поврежденные скульптуры, и сейчас мы как раз находимся в поисках наиболее сохранившейся модели для последующей реставрации всех атлантов. Так что находка пришлась как нельзя кстати, – говорит заместитель директора ГМЗ “Царское Село” по реставрации Наталья Кудрявцева.

Сотрудники музея предполагают, что найденная голова атланта была утрачена 1949 году при переоборудовании Александровского дворца под нужды военного ведомства. Теперь же этот фрагмент планируется сделать эталонным – снять с него форму и отлить в гипсе. Оригинал оставят на хранении в фондах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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