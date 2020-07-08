2020-07-08T13:53:20+03:00
Происшествия

12-летний мальчик погиб в ДТП под Призерском

Ребенок на ходу выпал из перевернувшейся «Оки»
Петр КИБЕР
Поделиться:
В аварии в Ленобласти погиб 12-летний ребенок.В аварии в Ленобласти погиб 12-летний ребенок.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Страшной трагедией закончилось ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Здесь, вечером 7 июля, погиб 12-летний мальчик, выпавший на ходу из перевернувшейся «Оки». По некоторым данным, водитель малолитражки был нетрезв.

- По предварительной информации, около 21:10 в поселке Яблоновка, водитель (мужчина 1981 г.р.), управляя автомобилем ВАЗ 11113 «Ока» не справился с управлением, допустил занос машины с последующим опрокидыванием, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сам водитель в результате аварии получил травмы средней степени тяжести, а вот мальчик 2007 года рождения, ехавший пассажиром, погиб на месте ДТП. Предварительно, машина была переделана и не имела части кузова, в том числе дверей.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют дознаватели, скорее всего по факту смертельной аварии будет заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал фанатов «Зенита», буянивших на Рубинштейна после победы в РПЛ
Более 100 структур и компаний из всего мира обсуждают вопросы кибербезопасности на Cyber Polygon 2020
12-летняя школьница из-за угроз отправила интимные фото и видео другу по переписке
Петербургские родители вновь будут платить за детские сады в полном объеме
Пропавшую девушку нашли мертвой на берегу реки в Ленобласти
В Павловске железные кресты украли с кладбища, чтобы сдать в металлолом
Синюю подсветку Дворцового моста в честь чемпионства «Зенита» оставят еще на сутки
12-летний мальчик погиб в ДТП под Призерском
«Зенит» посвятил врачам победу в чемпионате России
Кокорин сыграет против «Зенита» в матче с «Сочи»
Гипсовую голову атланта времен Растрелли нашли при реставрации в Царском Селе
Исторические виды Санкт-Петербурга защитят законом
На улице Тюшина из-под земли вырвалось пламя
ЗакС одобрил кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга
Депутаты окончательно приняли закон о запрете «наливаек»
14 737 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки
Полицейские со стрельбой ловили пьяного байкера на Парнасе
ДТП с каршерингом на встречке произошло на Обводном канале
На Ленинском проспекте «Форд» снес светофор из-за инвалида на дороге
Вторая очередь «Лахта Центра» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
До +20 и с дождями обещают петербуржцам в среду, 8 июля
Ливни и грозы обрушатся на Ленинградскую область 8 июля
Суд окончательно запретил застройку на месте исторического завода Оуфа в Санкт-Петербурге
Дочь Семака показала первое фото новорожденной девочки
Петербуржцы заметили очередной слив химикатов в реку Славянку
Появилось видео жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти
Больше 200 петербургских летних кафе получили разрешения на работу