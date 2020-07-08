12-летний мальчик погиб в ДТП под Призерском

8 Июль 2020 2020-07-08T13:53:20+03:00

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Страшной трагедией закончилось ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Здесь, вечером 7 июля, погиб 12-летний мальчик, выпавший на ходу из перевернувшейся «Оки». По некоторым данным, водитель малолитражки был нетрезв.

- По предварительной информации, около 21:10 в поселке Яблоновка, водитель (мужчина 1981 г.р.), управляя автомобилем ВАЗ 11113 «Ока» не справился с управлением, допустил занос машины с последующим опрокидыванием, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сам водитель в результате аварии получил травмы средней степени тяжести, а вот мальчик 2007 года рождения, ехавший пассажиром, погиб на месте ДТП. Предварительно, машина была переделана и не имела части кузова, в том числе дверей.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют дознаватели, скорее всего по факту смертельной аварии будет заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU