Какие выплаты положены семьям с ребенком, не получившим место в детсаду в Ленобласти

8 Июль 2020 2020-07-08T19:37:35+03:00

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Аккурат в День семьи, любви и верности депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли изменения в Социальный кодекс региона. И касаются они выплат. Как известно, если деткам от полутора до семи лет не хватило места в государственном дошкольном учреждении, семье предоставляется ежемесячная выплата. Главное условие - малыш должен состоять на учете на получение места в детсаду. Эта мера поддержки оказывается с учетом критерия нуждаемости. Губернатор региона Александр Дрозденко предложил внести изменения. Рассмотрев данный законопроект, депутаты приняли его в первом и третьем чтениях.

Итак, что изменилось? Во-первых, повышается размер критерия нуждаемости с 70 процентов от среднего дохода на члена семьи, сложившегося в Ленинградской области, до 100 процентов. То есть на соцподдержку могут рассчитывать семьи, у которых среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 31 900 рублей (уточним: по состоянию на 2020 год).

Кроме того, поправки увеличивают срок предоставления соцподдержки: ежемесячная выплата положена до месяца зачисления ребенка в детский сад. Также нововведения сокращают срок пребывания в очереди на место в детсаду с полутора лет до одного года.

- Наиболее остро вопрос с нехваткой мест стоит во Всеволожском и частично в Гатчинском районах, - сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. - Отмечу, что теперь мерами поддержки могут воспользоваться и родители, которые водят детей в частные сады.

По данным на 1 мая 2020 года, за ежемесячными выплатами на ребенка, не попавшего в детский сад, в Ленинградской области обратилось почти 1800 семей. Чуть более тысяче из них социальные выплаты были одобрены. Родителям, вынужденным сидеть с детьми дома, полагается выплата в размере 9500 рублей.

- Поправки в закон направлены на то, чтобы как можно больше семей региона имело возможность получать социальную поддержку, - отметила председатель комиссии ЗакСа Ленобласти по социальной политике и трудовым отношениям Марина Левченко. - Они необходимы для поднятия качества жизни ленинградских семей, дают возможность молодым мамам вернуться в социум.

ИСТОЧНИК KP.RU