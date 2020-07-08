В Павловске железные кресты украли с кладбища, чтобы сдать в металлолом

8 Июль 2020 2020-07-08T14:59:37+03:00

В Павловске с кладбища железные кресты воровали на цветмет. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Сотрудники вневедомственой охраны Росгвардии задержали двух «металлистов», которые ломали кресты на павловском кладбище, чтобы потом сдать их в пункт приема металла. Часть надгробий злодеи уже успели погрузить в «Газель».

- утром 7 июля работники института растениеводства, расположенного в Павловске, увидели, как двое мужчин демонтируют металлические кресты с могил расположенного неподалеку кладбища, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Институтские работники решили, что это непорядок и нажали тревожную кнопку. Приехавшие на вызов охранники быстро нашли и задержали вандалов.

В кузове «Газели», куда уже были загружены кресты, оказались и другие железные предметы, собранные по городу. Обоих злодеев отвезли в отделение. Оказалось, что оба - мигранты. Законность из пребывания в России проверяют полицейские. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU