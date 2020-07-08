2020-07-08T15:22:16+03:00
Происшествия

Пропавшую девушку нашли мертвой на берегу реки в Ленобласти

Ранее 17-летнюю жительницу Кировска искала полиция
Петр КИБЕР
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Полиция выясняет причины гибели 17-летней девушки в Кировске.Полиция выясняет причины гибели 17-летней девушки в Кировске.Фото: Петр КИБЕР
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Пропавшую девушку из Ленинградской области нашли погибшей на берегу Невы в Кировске. На труп вечером 7 июля натолкнулись местные жители, гулявшие вдоль реки. При проверке личности оказалось, что раньше жертву объявляли в розыск как без вести пропавшую.

- 7 июля в 22:00 от граждан поступило сообщение, что напротив дома 16 по улице Набережная, в 5 метрах от реки Нева обнаружен труп, - сообщает источник в правоохранительных органов.

Приехавшие на вызов полицейские осмотрели тело и выяснили, что внешних признаков насильственной смерти на нем нет. Личные вещи девушки, в том числе «Айфон», рюкзак, помаду, расческу, сигареты и тапочки изъяли следователи, а труп был направлен в морг для вскрытия.

Известно, что погибшая состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также в психоневрологическом диспансере. С 4 июля она числилась как без вести пропавшая.

В апреле девушке исполнилось 17 лет.

Поверка по факту ее гибели продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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