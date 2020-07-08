2020-07-08T15:44:17+03:00
Общество

Петербургские родители вновь будут платить за детские сады в полном объеме

Норма действует с 1 июля
Петр КИБЕР
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С 1 июля родителям вновь начисляют плату за посещение детского сада.С 1 июля родителям вновь начисляют плату за посещение детского сада.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Родители петербургских дошколят вновь будут платить за детский сад в полном объеме. Речь идет о мамах и папах тех малышей, которые летом ходят в дежурные группы, а с сентября пойдут в обычные.

- Да, с 1 июля, после отмены части ограничений, была возвращена родительская плата. Если при режиме повышенной готовности, в садик водили только детей врачей и тех, кому надо, то сейчас дежурные группы открыты для всех. Детсады работают в обычном режиме, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе городского Комитета по образованию.

Но, в любом случае, плата за посещение начисляется только за те дни, когда малыш ходил в группу. В среднем месяц государственного садика обходится родителям в 1200 рублей.

При этом в комитете отметили, что принимать должны всех, но в каждом районе ситуация разная, поэтому где-то могут попросить с родителей справку о том, что у них есть необходимость отдать ребенка в садик.

А вообще городская система образования готовится работать с 1 сентября в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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