Петербургские родители вновь будут платить за детские сады в полном объеме
Родители петербургских дошколят вновь будут платить за детский сад в полном объеме. Речь идет о мамах и папах тех малышей, которые летом ходят в дежурные группы, а с сентября пойдут в обычные.
- Да, с 1 июля, после отмены части ограничений, была возвращена родительская плата. Если при режиме повышенной готовности, в садик водили только детей врачей и тех, кому надо, то сейчас дежурные группы открыты для всех. Детсады работают в обычном режиме, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе городского Комитета по образованию.
Но, в любом случае, плата за посещение начисляется только за те дни, когда малыш ходил в группу. В среднем месяц государственного садика обходится родителям в 1200 рублей.
При этом в комитете отметили, что принимать должны всех, но в каждом районе ситуация разная, поэтому где-то могут попросить с родителей справку о том, что у них есть необходимость отдать ребенка в садик.
А вообще городская система образования готовится работать с 1 сентября в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU