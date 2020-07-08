12-летняя школьница из-за угроз отправила интимные фото и видео другу по переписке

Петербургская школьница из-за угроз отправила интимные фото другу по переписке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские, совместно с пензенскими коллегами установили и задержали 32-летнего педофила, который угрозами заставил школьницу прислать ему интимные фото через мобильный мессенджер.

- 07.07.2020 в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой УМВД России по Центральному району в городе Сердобск Пензенской области задержан безработный мужчина, который, посредством переписки в соцсетях, под угрозой распространения ее фотографий в обнаженном виде, принудил школьницу 2008 года рождения отправить ему свои фотографии и видеозаписи порнографического характера, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее материалы дела были переданы в Следственный комитет и там посчитали деяния мужчины в отношении школьницы насильственными действиями сексуального характера,

Учитывая, что все это совершено в отношении несовершеннолетней, то жителю Сердобска грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Пока он находится в местном изоляторе, куда его поместили за аналогичное преступление.