Более 100 структур и компаний из всего мира обсуждают вопросы кибербезопасности на Cyber Polygon 2020

8 Июль 2020 2020-07-08T16:37:30+03:00

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Ежегодный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2020 проходит 8 июля. Более 100 представителей крупнейших российских и международных организаций собрались сегодня для того, чтобы проверить уровень собственной подготовки к кибератакам.

- По оценкам Всемирного экономического форума, кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет: в 2030 году он может достичь 90 триллионов долларов, - отмечают организаторы. - В России ситуация также становится все серьезнее. В 2021 году, по подсчетам Сбербанка, потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей.

На тренинге смоделируют реалистичный сценарий хакерского вмешательства. Командам предстоит предотвратить кражу данных, расследовать инцидент и собрать всю информацию для передачи в правоохранительные органы.

Также в трансляции Cyber Polygon 2020 выступят первые лица Всемирного экономического форума, Интерпола, ICANN, IBM, Visa и других международных организаций. Они расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.

Cyber Polygon – официальный проект Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума, Группы Сбербанк и компании BI.ZONE. Партнер онлайн-тренинга - Интерпол.

ИСТОЧНИК KP.RU