2020-07-08T16:37:30+03:00
Общество

Более 100 структур и компаний из всего мира обсуждают вопросы кибербезопасности на Cyber Polygon 2020

Его главная цель – подготовиться к масштабному киберкризису
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
В трансляции Cyber Polygon 2020 выступают первые лица Всемирного экономического форума, Интерпола, ICANN, IBM, Visa и других международных организаций.В трансляции Cyber Polygon 2020 выступают первые лица Всемирного экономического форума, Интерпола, ICANN, IBM, Visa и других международных организаций.
Изменить размер текста:

Ежегодный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2020 проходит 8 июля. Более 100 представителей крупнейших российских и международных организаций собрались сегодня для того, чтобы проверить уровень собственной подготовки к кибератакам.

- По оценкам Всемирного экономического форума, кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет: в 2030 году он может достичь 90 триллионов долларов, - отмечают организаторы. - В России ситуация также становится все серьезнее. В 2021 году, по подсчетам Сбербанка, потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей.

На тренинге смоделируют реалистичный сценарий хакерского вмешательства. Командам предстоит предотвратить кражу данных, расследовать инцидент и собрать всю информацию для передачи в правоохранительные органы.

Также в трансляции Cyber Polygon 2020 выступят первые лица Всемирного экономического форума, Интерпола, ICANN, IBM, Visa и других международных организаций. Они расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.

Cyber Polygon – официальный проект Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума, Группы Сбербанк и компании BI.ZONE. Партнер онлайн-тренинга - Интерпол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» победил «Сочи» в трофейном матче со счетом 2:1
Медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после обсервации
Какие выплаты положены семьям с ребенком, не получившим место в детсаду в Ленобласти
Названа причина сильного загрязнения реки Славянки белой жидкостью
Почтовый квартал с деловым центром появится в Санкт-Петербурге
Новый кубок РПЛ продезинфицировали перед вручением «Зениту»
Малком сравнял счет в знаковом матче против «Сочи»
У пары лебедей из Ленинградского зоопарка вылупился птенец
Полиция продолжает составлять протоколы на петербуржцев без масок и перчаток
"Зенит" пропустил от Заболотного в начале трофейной встречи против "Сочи"
Петербургские рестораны вводят депозит за столики на террасах
Петербургского доставщика еды арестовали за посты с одобрением терроризма во «Вконтакте»
Юбилярам супружеской жизни вручили медали «За любовь и верность»
Стартовала онлайн-продажа билетов в Эрмитаж
Женщина погибла в ДТП с фурой в Ленобласти
Суд оштрафовал фанатов «Зенита», буянивших на Рубинштейна после победы в РПЛ
Более 100 структур и компаний из всего мира обсуждают вопросы кибербезопасности на Cyber Polygon 2020
12-летняя школьница из-за угроз отправила интимные фото и видео другу по переписке
Петербургские родители вновь будут платить за детские сады в полном объеме
Пропавшую девушку нашли мертвой на берегу реки в Ленобласти
В Павловске железные кресты украли с кладбища, чтобы сдать в металлолом
Синюю подсветку Дворцового моста в честь чемпионства «Зенита» оставят еще на сутки