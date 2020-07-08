2020-07-08T16:48:15+03:00
Происшествия

Суд оштрафовал фанатов «Зенита», буянивших на Рубинштейна после победы в РПЛ

Восемь мужчин матерились, жгли петарды и громко свистели посреди ночи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фанаты "Зенита" получили штраф в размере 500 рублей за громкое празднование чемпионства на улице Рубинштейна.Фанаты "Зенита" получили штраф в размере 500 рублей за громкое празднование чемпионства на улице Рубинштейна.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский суд не пожалел фанатов «Зенита», разгулявшихся на широкую ногу на улице Рубинштейна после досрочного чемпионства клуба в Российской Премьер-Лиге.

5 июля после убедительной победы сине-бело-голубых над «Краснодаром» восемь «добрых молодцев» буянили всю ночь как могли – жгли файеры и петарды, громко свистели, распевали песни и матерились. В общем - отмечали с размахом. Местным жителям это не понравилось, полиции – тоже.

- Суд установил, что своим поведением мужчины нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу. В целом, фигуранты вину признали. Допустили, что случайно могли грубо высказаться, но намерения такого не имели, - отмечает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге каждого фаната оштрафовали на 500 рублей и отпустили с миром. Однако наверняка после вручения кубка РПЛ «Зениту» в среду 8 июля некоторые болельщики вновь выйдут на улицы города с песнями и символикой клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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