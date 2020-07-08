2020-07-08T16:58:18+03:00
Происшествия

Женщина погибла в ДТП с фурой в Ленобласти

Под Бокситогорском попутный грузовик протаранил «Ладу»
Петр КИБЕР
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На трассе в Ленобласти в ДТП с фурой погибла женщина.На трассе в Ленобласти в ДТП с фурой погибла женщина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смертельное ДТП произошло днем 8 июля на автодороге «Вологда-Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области. Здесь фура протаранила ехавшую впереди «Ладу», полную пассажиров.

- Около 12.05 в автомобиль «Рено Премиум» под управлением мужчины 1983, совершил столкновение с ВАЗ-2115, двигавшимся в попутном направлении и совершавшим, по предварительной информации, разворот без включенного поворотника, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате страшного удара пассажирка «Лады» погибла на месте. Водитель отечественной легковушки и пассажиры (мужчина на вид 40-45 лет, и две женщины 35-40 лет и 40-45 лет на вид) получили различные травмы и были госпитализированы в ближайшую районную больницу.

Водитель грузовика в аварии не пострадал. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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