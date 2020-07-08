2020-07-08T17:05:35+03:00
Звезды

Стартовала онлайн-продажа билетов в Эрмитаж

Из-за коронавируса попасть можно только на определенные сеансы и маршруты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эрмитаж объявил о продаже онлайн-билетов для посещения музея с 15 июля.Эрмитаж объявил о продаже онлайн-билетов для посещения музея с 15 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Эрмитаж объявил о старте онлайн-продажи билетов в музей. Однако до 1 августа вход будет преимущественно платным. Исключения сделали лишь для тех категорий граждан, которые обладают правом бесплатного посещения согласно законодательству РФ (к примеру, Герои Советского Союза или РФ).

- Доступны билеты в Главный музейный комплекс и Главный Штаб, которые возобновят прием посетителей с 15 июля 2020 года. Другие экспозиционные комплексы откроют свои двери позднее, ориентировочно – с 1 августа, - отмечают в пресс-службе музея.

Из-за пандемии коронавируса купить билеты можно только на отдельные сеансы и маршруты. Некоторые залы разрешают посмотреть более детально или вовсе пропустить их. Надолго в Эрмитаже задержаться не получиться – время посещения ограничено двумя часами. При этом двигаться разрешено лишь в одном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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