Стартовала онлайн-продажа билетов в Эрмитаж
Эрмитаж объявил о старте онлайн-продажи билетов в музей. Однако до 1 августа вход будет преимущественно платным. Исключения сделали лишь для тех категорий граждан, которые обладают правом бесплатного посещения согласно законодательству РФ (к примеру, Герои Советского Союза или РФ).
- Доступны билеты в Главный музейный комплекс и Главный Штаб, которые возобновят прием посетителей с 15 июля 2020 года. Другие экспозиционные комплексы откроют свои двери позднее, ориентировочно – с 1 августа, - отмечают в пресс-службе музея.
Из-за пандемии коронавируса купить билеты можно только на отдельные сеансы и маршруты. Некоторые залы разрешают посмотреть более детально или вовсе пропустить их. Надолго в Эрмитаже задержаться не получиться – время посещения ограничено двумя часами. При этом двигаться разрешено лишь в одном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU