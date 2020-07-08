Юбилярам супружеской жизни вручили медали «За любовь и верность»

8 Июль 2020 2020-07-08T17:24:50+03:00

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В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Петербурге вручили награды образцовым супружеским парам. 17 семей получили медали из рук губернатора Александра Беглова. Как отметил градоначальник, чествование пар-юбиляров уже давно стало доброй традицией города на Неве.

- Сегодня наша Конституция защищает семейные ценности и традиции. А вы являетесь их хранителями, показываете пример молодому поколению, как нужно беречь семью, сколько для этого нужно любви и терпения, - подчеркнул губернатор.

Некоторые пары прожили вместе более 60 лет. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В числе награжденных сегодня – супруги Новиковы, которые более, чем за 60 лет брака нажили двоих детей, четверых внуков и девятерых правнуков, а также ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов и его жена, в мире и согласии с которой он живет уже полвека.

На церемонию пригласили и молодоженов Романа и Тамару с романтичной фамилией Фиалкины. Губернатор пожелал им, чтобы их жизнь была такой же долгой и счастливой, как у «серебряных», «золотых» и «платиновых» юбиляров.

ИСТОЧНИК KP.RU