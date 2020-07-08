Петербургского доставщика еды арестовали за посты с одобрением терроризма во «Вконтакте»

8 Июль 2020 2020-07-08T17:44:35+03:00

Доставщика еды из Санкт-Петербурга будут судить за оправдание терроризма. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Доставщика еды из Санкт-Петербурга, который публично одобрил теракт, произошедший у здания управления ФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года, судят по уголовному делу. Сейчас 23-летнего мужчину арестовали. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, полицейские нашли его посты, которые оправдывают террориста, в одной из групп во «Вконтакте».

- В ходе обыска по месту жительства у мужчины изъяли два ноутбука и мобильные телефоны, с которых осуществлялась публикация указанных материалов, - отметили в петербургском ГУ МВД.

Следователи считают, что горе-курьер сделал публикации специально, преследуя цель побудить общество к совершению терактов. Полицейские установили, что он безнаказанно писал опасные сообщения почти целый год – с ноября 2018 года по октябрь 2019-го.

- В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - уведомили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

За публичные экстремистские призывы доставщику грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU