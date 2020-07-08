2020-07-08T18:09:02+03:00
Общество

Полиция продолжает составлять протоколы на петербуржцев без масок и перчаток

Всех поймали с поличным в общественных местах вроде автобуса или магазина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал 25 протоколов на петербуржцев без масок и перчаток в общественных местах.Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал 25 протоколов на петербуржцев без масок и перчаток в общественных местах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Колпинский районный суд зарегистрировал 25 административных материалов, оставленных на петербуржцев, которые до сих пор пренебрегают защитными масками и перчатками в общественных местах. В Северной столице уже много послаблений, однако средства индивидуальной защиты (СИЗ) можно не носить лишь дома и на открытом воздухе. Поэтому полиция редко, но метко ловит нарушителей, к примеру, в автобусах или магазинах.

- Сотрудниками полиции гражданам вменяется нахождение без масок и перчаток в общественных местах. Один гражданин, например, 5 июля заходил без СИЗ в автобус, еще один 3 июля, также без маски и перчаток, находился в магазине «8-ка».

Однако последнее слово за судом. К производству протоколы пока что не приняты. Напомним, по пункту ч.1 ст.20.6.1 КоАП нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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