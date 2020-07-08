2020-07-08T18:28:52+03:00
Дом. Семья

У пары лебедей из Ленинградского зоопарка вылупился птенец

Папа Руслан и мама Людмила продемонстрировали посетителям малыша [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Птенец появился на свет у лебедей Руслана и Людмилы из Ленинградского зоопарка. Фото: instagram.com/spbzooparkПтенец появился на свет у лебедей Руслана и Людмилы из Ленинградского зоопарка. Фото: instagram.com/spbzoopark
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Ко Дню семьи, любви и верности у пары лебедей из Ленинградского зоопарка вылупился птенец. Папа Руслан и мама Людмила уже продемонстрировали малыша посетителям. Первыми птенца нашли сотрудники зоопарка при обходе, найдя две половинки скорлупки, которые выпали из гнезда.

- Первые два дня малыш не отходил от матери, лишь иногда орнитологи замечали его клюв, высунувшийся от любопытства. А вчера, на 3 день после появления на свет, пушистый смельчак сделал свои первые шаги, - рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка в своем Instagram.

Малыш не отходит от родителей. Фото: instagram.com/spbzoopark

Малыш не отходит от родителей. Фото: instagram.com/spbzoopark

Пока что малютка ни на шаг не будет отходить от папы и мамы. В основном он греется под теплым бочком Людмилы. До самостоятельной взрослой жизни ему еще расти и расти – примерно до трех лет.

Добавим, что семейство проживает во внешнем вольере павильона «Тропический дом» недалеко от козлиной горки. С 29 июня лебедей уже наблюдали первые посетители зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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