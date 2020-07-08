Новый кубок РПЛ продезинфицировали перед вручением «Зениту»

8 Июль 2020 2020-07-08T18:56:05+03:00

Трофей обработал специалист в защитном костюме, чтобы обезопасить футболистов от угрозы распространения коронавируса

Изменить размер текста: A A

Обновленный кубок Российской Премьер-Лиги продезинфицировали перед началом матча «Зенита» против «Сочи». Напомним, шестикилограммовый трофей из латуни, покрытый золотом и серебром, вручат сине-бело-голубым вместе с золотыми медалями после игры.

К кубку подошел специалист в защитном костюме с внушительной маской и тщательно обезопасил его. Что поделать – пандемия коронавируса внесла в чемпионат различные коррективы. Зато теперь первый зенитовец, который возьмет трофей в руки, может исцеловать его без лишней опаски.

- Неужели мир не будет прежним и такие кадры постапокалипсиса станут новой реальностью? – спрашивает у пресс-службы клуба болельщик, заметивший фотографию дезинфекции трофея в Twitter.

На данный момент в матче завершен первый тайм. Счет ничейный – 1:1. На гол Антона Заболотного ответил бразилец Малком пушечным выстрелом в левую девятку.

ИСТОЧНИК KP.RU