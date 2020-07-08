2020-07-08T19:12:17+03:00
Общество

Почтовый квартал с деловым центром появится в Санкт-Петербурге

Александр Беглов обсудил будущее общественного пространства с главой «Почты России»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Санкт-Петербурга и глава "Почты России" обсудили будущее "Почтового квартала" в городе. Фото: СмольныйГубернатор Санкт-Петербурга и глава "Почты России" обсудили будущее "Почтового квартала" в городе. Фото: Смольный
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Губернатор Александр Беглов и глава «Почты России» обсудили создание в Санкт-Петербурге нового общественного пространства под названием Почтовый квартал. Согласно проекту территорию между Исаакиевским собором и Новой Голландией реконструируют. Речь идет об участке вдоль Конногвардейского бульвара. Кроме того, рядом с общественным пространством появится деловой центр.

- Сейчас многие здания внутри квартала, как и инженерные сети, обветшали. Требуется серьезный ремонт, реконструкция и приспособление под современное использование. Благодаря проекту развития Почтового квартала мы выполним важнейшую для города задачу – дадим историческим зданиям новую жизнь и создадим пример комфортной городской среды, - уверен Александр Беглов.

Напомним, в квартале, который скоро появится в городе, находится знаменитый петербургский Главпочтамт, а также Дворец культуры работников связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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