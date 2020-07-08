2020-07-08T19:43:15+03:00
Общество

Медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после обсервации

С 16 июня больше 220 сотрудников медучреждения лечили петербуржцев от коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Более 220 медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после карантина.Более 220 медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца закончилась обсервация, которая началась 16 июля. Тогда в больнице приостановили прием новых пациентов и начали лечить больных с коронавирусом. Весь медперсонал, которые насчитывает больше 220 сотрудников, закрепили за разными отделениями. И вот, в среду 8 июля, всех героев наконец-то отпустили по домам. Все благодаря соответствующему предписанию главы петербургского Роспотребнадзора.

- Медицинский персонал, кроме дежурных смен, вернулся домой. Прием пациентов возобновится с 9 июля после проведения заключительной дезинфекции, - отметили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что всем сотрудникам обсерватора перечислят все необходимые выплаты. За май в общей сложности они получат 1,2 млн рублей. А за июнь 343 человека разделят между собой выплаты сумму в 4,3 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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