2020-07-08T20:58:47+03:00
Происшествия

Пожар в квартире пьяных петербуржцев вспыхнул на улице Стародеревенской

Горе-жильцов и их несчастных соседей эвакуировали пожарные
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пожар вспыхнул в квартире дома на улице Стародеревенской. Фото: vk.com/spb_todayПожар вспыхнул в квартире дома на улице Стародеревенской. Фото: vk.com/spb_today
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Сильный пожар возник в одной из квартир дома №30 на улице Стародеревенской. Сообщение о возгорании поступило к спасателям МЧС в 17:49. Прибыв на место, пожарные установили, что огонь возник в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Пламя грозило распространится и на соседей, поэтому потребовалась срочная эвакуация многих жильцов.

- В трехкомнатной отдельной квартире вместе с коридором произошло горение на площади 30 квадратных метров. Ранг пожара №1. Из горящей квартиры эвакуировали двух человек. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и сейчас находятся на осмотре у медиков скорой помощи. Потребовалась эвакуация из соседних квартир, - доложили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 18:25 пожар локализовали. В 19:04 его ликвидировали. Тушить огонь выезжали 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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