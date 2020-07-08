Пожар в квартире пьяных петербуржцев вспыхнул на улице Стародеревенской

8 Июль 2020 2020-07-08T20:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный пожар возник в одной из квартир дома №30 на улице Стародеревенской. Сообщение о возгорании поступило к спасателям МЧС в 17:49. Прибыв на место, пожарные установили, что огонь возник в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Пламя грозило распространится и на соседей, поэтому потребовалась срочная эвакуация многих жильцов.

- В трехкомнатной отдельной квартире вместе с коридором произошло горение на площади 30 квадратных метров. Ранг пожара №1. Из горящей квартиры эвакуировали двух человек. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и сейчас находятся на осмотре у медиков скорой помощи. Потребовалась эвакуация из соседних квартир, - доложили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 18:25 пожар локализовали. В 19:04 его ликвидировали. Тушить огонь выезжали 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU