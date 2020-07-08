2020-07-08T23:13:48+03:00
Происшествия

«Киа» влетела в упавшего на дорогу мотоциклиста на Полюстровском проспекте

36-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Полюстровском проспекте мотоциклист попал под колеса "Киа". Фото: vk.com/dorinspbНа Полюстровском проспекте мотоциклист попал под колеса "Киа". Фото: vk.com/dorinspb
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Вечером 8 июля мотоциклист попал под колеса «Киа» на Полюстровском проспекте у дома №52. Предварительно, все произошло из-за того, что в двухколесного «коня» при перестроении врезалась 34-летняя автоледи на «Тойоте Хайлендер». От удара 29-летний парень слетел на проезжую часть прямо на «встречку», где на него и наехала «Киа» под управлением мужчины, который никак не ожидал такого "подарка".

- В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка, - доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Чуть позже уже на улице Костюшко в Московском районе в ДТП попал другой мотоциклист. В этот раз байком управляла 39-летняя женщина. Как считают инспекторы ГИБДД, она не справилась с управлением и упала с мотоцикла, что повлекло за собой тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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