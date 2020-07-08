2020-07-08T23:40:44+03:00
Общество

Власти Санкт-Петербурга объяснили выселение частной скорой помощи с Чугунной улицы

Здание выкупили для нового корпуса больницы Святителя Луки, а «скорой» помогут с переездом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Частную скорую помощь выселяют с Чугунной улицы ради строительства нового корпуса больницы Святителя Луки.Частную скорую помощь выселяют с Чугунной улицы ради строительства нового корпуса больницы Святителя Луки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Смольный объяснил, зачем частную скорую помощь Coris попросили на выход из здания, расположенного на Чугунной улице. По словам первого замглавы петербургского комздрава Андрея Сараны, этот корпус необходим для больницы Святителя Луки. Вопрос о выкупе здания обсуждается уже несколько лет и не является секретом.

- В концепции развития будущего стационара – создание мощного учреждения на 500 коек. Выкуп данного здания позволит нам создать мощный медицинский кластер, который послужит как жителям Калининского района, так и всему городу. При этом в случае необходимости новый корпус госпиталя перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19, - рассказал чиновник.

Смольный добавляет, что частной скорой помощи помогут с переездом. Власти готовы помочь организации получить льготный займа до 5 млн рублей или поручительство на сумму до 100 млн по ставке 0,75%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Санкт-Петербурга объяснили выселение частной скорой помощи с Чугунной улицы
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