Названы самые высокооплачиваемые профессии в Санкт-Петербурге

9 Июль 2020 2020-07-09T13:02:51+03:00

Больше всех в Петербурге платят программистам и компьютерщикам. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом число вакансий сократилось, а соискателей - выросло

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Петербуржцам рассказали, на какой работе можно получить больше всего денег. Одно из крупных рекрутинговых агентств привело свежую статистику по профессиям и отраслям, где предлагаются самые высокие зарплаты.

- Больше всего можно заработать в секторе IT (компьютерные технологии, программирование - прим.ред.) Самая высокооплачиваемая вакансия имеющаяся на сегодня в базе - Глава отдела разработки. Ему готовы платить 360 тысяч рублей в месяц, - сообщает пресс-служба компании Head Hunter.

Простому разработчику программного обеспечения готовы платить от 300 тысяч за месяц. Все пять самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге - из IT-отрасли.

Также по 300 тысяч готовы платить руководителям на производстве, в маркетинге и фармацевтике.

Больше всего вакансий в городе открыто для специалистов из сферы продаж, IT, интернета и телекоммуникаций, производства, строительства и недвижимости.

При этом самих вакансий стало на 40% меньше, а количество резюме соискателей за год выросло на 19%.

ИСТОЧНИК KP.RU