Названы самые высокооплачиваемые профессии в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, на какой работе можно получить больше всего денег. Одно из крупных рекрутинговых агентств привело свежую статистику по профессиям и отраслям, где предлагаются самые высокие зарплаты.
- Больше всего можно заработать в секторе IT (компьютерные технологии, программирование - прим.ред.) Самая высокооплачиваемая вакансия имеющаяся на сегодня в базе - Глава отдела разработки. Ему готовы платить 360 тысяч рублей в месяц, - сообщает пресс-служба компании Head Hunter.
Простому разработчику программного обеспечения готовы платить от 300 тысяч за месяц. Все пять самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге - из IT-отрасли.
Также по 300 тысяч готовы платить руководителям на производстве, в маркетинге и фармацевтике.
Больше всего вакансий в городе открыто для специалистов из сферы продаж, IT, интернета и телекоммуникаций, производства, строительства и недвижимости.
При этом самих вакансий стало на 40% меньше, а количество резюме соискателей за год выросло на 19%.
ИСТОЧНИК KP.RU