2020-07-09T13:02:51+03:00
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Санкт-Петербурге

При этом число вакансий сократилось, а соискателей - выросло
Петр КИБЕР
Поделиться:
Больше всех в Петербурге платят программистам и компьютерщикам.Больше всех в Петербурге платят программистам и компьютерщикам.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербуржцам рассказали, на какой работе можно получить больше всего денег. Одно из крупных рекрутинговых агентств привело свежую статистику по профессиям и отраслям, где предлагаются самые высокие зарплаты.

- Больше всего можно заработать в секторе IT (компьютерные технологии, программирование - прим.ред.) Самая высокооплачиваемая вакансия имеющаяся на сегодня в базе - Глава отдела разработки. Ему готовы платить 360 тысяч рублей в месяц, - сообщает пресс-служба компании Head Hunter.

Простому разработчику программного обеспечения готовы платить от 300 тысяч за месяц. Все пять самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге - из IT-отрасли.

Также по 300 тысяч готовы платить руководителям на производстве, в маркетинге и фармацевтике.

Больше всего вакансий в городе открыто для специалистов из сферы продаж, IT, интернета и телекоммуникаций, производства, строительства и недвижимости.

При этом самих вакансий стало на 40% меньше, а количество резюме соискателей за год выросло на 19%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец обстрелял приют для собак на Садовой улице
Проверку в Главном управлении ГИБДД на Профессора Попова начали после обысков в коммерческих МРЭО Петербурга
«Метрострой» закончил проходку эскалаторного тоннеля станции «Юго-Западная»
Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка
Серийные грабители петербургских таксистов получили по 7,5 лет колонии
Петербургского экс-капитана УФСБ осудили за сливы личных данных людей
Ливни и грозы накроют Ленинградскую область вечером 9 июля
Полицейским из Петербурга и Ленобласти подняли зарплату
Колоннаду Исаакиевского собора откроют для посещения с 16 июля
Фотографиями огромных грибов похвастались в соцсетях жители Ленинградской области
Русский музей опроверг новость о раскупленных билетах на июль