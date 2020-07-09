2020-07-09T14:02:07+03:00
Общество

ИКЕА открывается для посетителей с 13 июля

Оба магазина, расположенные в «Меге-Парнас» и «Меге-Дыбенко», начнут работать с понедельника
Петр КИБЕР
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Обе петербургские ИКЕИ начнут работать с 13 июля.Обе петербургские ИКЕИ начнут работать с 13 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оба петербургских магазина ИКЕА, расположенные в торговых центрах «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», начнут работать с понедельника, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба шведской компании. Посетителей здесь ждут, но с определенными ограничениями.

- 13 июля, для посетителей откроются магазины ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас. Для обеспечения безопасности количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте IKEA.ru, - сообщает пресс-служба ИКЕА.

Чтобы обеспечить безопасность, во всем торговом зале нанесут разметку по 1,5 метра, будут мерить температуру сотрудникам перед сменой, и дезинфицировать помещения.

Посетителям магазинов обязательно носить маски, а покупки советуют оплачивать безналом. Услуги дизайнеров по кухням, гардеробным и возврат товара организуют по записи.

Рестораны, бистро и детские площадки в обоих магазинах останутся закрытыми, а магазин шведских продуктов откроется только на Парнасе.

Дизайн-студии в Петербурге также пока работать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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