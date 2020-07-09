Фотографиями огромных грибов похвастались в соцсетях жители Ленинградской области
После проливных дождей леса Петербурга и Ленинградской области устланы грибами, словно травой. Жители каждый день выходят на «тихую охоту» и порой обнаруживают действительно уникальные экземпляры. Так, 8 июля в Выборге был найден подосиновик по размеру больше, чем человеческая голова.
- Насобирали три ведра за один час, очень много огромных грибов и не червивых, - хвастается одни из пользователей соцсетей в группе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».
Грибы выросли и в парке СосновкаФото: СОЦСЕТИ
Также фотографиями своего «улова» поделились и те, кто не стал далеко ездить и отправился по грибы в парк Сосновка.
- Два с половинойчаса прогулки. Штук 20 подберезовиков, 5 белых небольших, горсточка лисичек, - пишет довольная петербурженка Надежда Герман.
Также, судя по публикациям, грибные места жители обнаружили под Приозерском и во Всеволожском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU