Фотографиями огромных грибов похвастались в соцсетях жители Ленинградской области

9 Июль 2020 2020-07-09T14:37:56+03:00

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После проливных дождей леса Петербурга и Ленинградской области устланы грибами, словно травой. Жители каждый день выходят на «тихую охоту» и порой обнаруживают действительно уникальные экземпляры. Так, 8 июля в Выборге был найден подосиновик по размеру больше, чем человеческая голова.

- Насобирали три ведра за один час, очень много огромных грибов и не червивых, - хвастается одни из пользователей соцсетей в группе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

Грибы выросли и в парке СосновкаФото: СОЦСЕТИ

Также фотографиями своего «улова» поделились и те, кто не стал далеко ездить и отправился по грибы в парк Сосновка.

- Два с половинойчаса прогулки. Штук 20 подберезовиков, 5 белых небольших, горсточка лисичек, - пишет довольная петербурженка Надежда Герман.

Также, судя по публикациям, грибные места жители обнаружили под Приозерском и во Всеволожском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU