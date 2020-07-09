Колоннаду Исаакиевского собора откроют для посещения с 16 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T15:10:58+03:00

А сам музей будет работать с 19 числа

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Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» сообщил о начале работы для посетителей. Первой откроется колоннада, это произойдет уже 16 июля. А еще раньше, с 12 числа, откроется и часовня-музей. Сам собор будет доступен с 19 июля.

- Колоннада у нас открывается с 16 июля, Исаакиевский собор - с 19-го, а Спас на крови - с 23-го - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-служба музея. - Цены не менялись и остаются прежними.

Посмотреть на панораму Петербурга с колоннады можно будет лишь в маске и перчатках. А чтобы обезопасить персонал и посетителей, музейщики обещают мерить температуру работникам перед началом смены, дезинфицировать все поверхности и помещения, а также регулировать число гостей.

Отметим, что Спас на Крови, который также относится к ведомству Исаакиевского собора, пока остается закрытыми. Его откроют

Отметим, что билет посещение только колоннады стоит 200 рублей. Билет в Исаакиевский собор обойдется в 350 (400 в вечернее время после 18:00), а комплексная экскурсия стоит 550.

Спас на Крови можно посмотреть также за 350-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU