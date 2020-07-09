2020-07-09T18:58:10+03:00
Происшествия

100 килограммов кальянного табака изъяли из торгового центра в Санкт-Петербурге

Владелец не смог подтвердить легальность ввоза товара на территорию РФ [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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100 килограммов табака для кальянов изъяли из ТЦ в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба СЗТУ100 килограммов табака для кальянов изъяли из ТЦ в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба СЗТУ
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Таможенники Санкт-Петербурга изъяли из оборота около 100 килограммов табака, предназначенного для кальянов. Под прицелом оказалась продукция сразу семи торговых марок с широкой географией производителей – Турция, Индия, Иордания, Америка, а также ОАЭ. Все это незаконное «добро» нашли в одном из торговых центров.

- На каждом товаре отсутствовали акцизные марки, которые всегда обязательны к нанесению. При этом документов, подтверждающих легальность ввоза продукции на территорию Российской Федерации, владелец не предоставил, - рассказывают в пресс-служба СЗТУ.

Проверка индивидуального предпринимателя также подтвердила, что табак привезен в Северную столицу нелегально. В итоге бизнесмен крупно попал на деньги. Оказалось, что сумма неоплаченных таможенных платежей достигла полумиллиона рублей. Сейчас владельцем табака хотят заняться в полиции. Ему может грозить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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