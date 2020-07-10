2020-07-10T16:39:42+03:00
Происшествия

Мошенницу из Санкт-Петербурга, продававшую путевки в лагерь «Артек», приговорили к 6 годам колонии

Родители платили за поездку 30 тысяч рублей, после чего аферистка исчезала
Роман ЛЯЛИН
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Мошенницу отправили в колониюМошенницу отправили в колониюФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге суд поставил точку в деле 36-летней мошенницы, которая под видом следователя продавала путевки в детский лагерь "Артек". Женщина предлагала родителям заплатить 30 тысяч рублей, чтобы отправить своих школьников на отдых. На аферистку обманутые жертвы пожаловались лично главе СКР Александру Бастрыкину.

- Женщина представлялась следователем и заверяла клиентов, что путевки выделены в рамках сотрудничества Следственного комитета с лагерем, - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Действительно, СКР - давний партнер центров «Артек» и «Орленок».Помогает следственный комитет и в организации отдыха для детей-сирот и детей, пострадавших от преступлений. Но никогда и никому Следственный комитет «льготных» путевок не продает. И об этом Александр Бастрыкин сказал заявителям.

Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся. И вскоре мошенницу задержали. Она успела обмануть 10 жертв на общую сумму в 300 тысяч рублей.

Сейчас суд признал ее виновным и отправил на шесть лет в колонию. Также суд взывскал в пользу каждого обманутого родителя по 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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