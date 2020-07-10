2020-07-10T16:58:40+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозах, дожде и сильном ветре в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля

Непогода задержится в городе на все выходные
Петр КИБЕР
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В субботу в Петербург придут ливни и грозы.В субботу в Петербург придут ливни и грозы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургское управление МЧС предупреждает об ухудшении погоды в выходные. В субботу, в частности, горожанам обещают грозы, ливни и сильные ветра. Из дома в такие моменты лучше не выходить совсем.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и грозы, а также местами усиление порывов ветра до 20 м/с, в прибрежных районах – до 24 м/с, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Петербуржцам традиционно советуют по возможности оставаться дома, закрыть окна и двери, убрать все с балконов или со дворов частных построек. На дачах также советуют не топить печи и не жечь костры - дым может притянуть разряд молнии.

При нахождении на улице стоит избегать деревьев, обходить дорожные знаки, шаткие конструкции и не ходить вдоль домов.

На воскресенье таких предупреждений пока нет. По прогнозам синоптиков 12 июля будет дождливо и ветрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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