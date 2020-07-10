2020-07-10T17:19:41+03:00
Общество

УФАС проверит, почему яблоки в Петербурге подорожали почти в два раза

Антимонопольное ведомство уже направило запросы торговым сетям
Петр КИБЕР
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Антимонопольщиков взволновал рост цен на яблоки в 40%.Антимонопольщиков взволновал рост цен на яблоки в 40%.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит, почему яблоки в городе подорожали почти в два раза, а точнее на 40%. Надзорное ведомство уже направило запросы нескольким крупных торговым сетям с требованием отчитаться по образованию цен.

- Если весной 2020 года максимальная стоимость яблок в рознице составляла 150 руб/кг, то на сегодняшний день она возросла до 250 руб/кг. Ритейлеры до 17 июля должны сообщить сведения о закупочной цене и стоимости, по которой яблоки продавались в магазинах с начала мая по июль, - пишет «Мойка 78».

В числе тех, кому придется ответить на вопросы антимонопольщиков, оказались магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «О’кей», «Лента», «Магнит», «Дикси», «Ашан». Они должны рассказать, как определялась цена на яблоки, выложенные на прилавки.

По результатам полученных ответов меры будут приняты либо к торговцам, либо к оптовым поставщикам фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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