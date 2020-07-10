Пятеро таможенников пойдут под суд за взятку в Санкт-Петербурге

Пять таможенников задержали по подозрению в получении взятки в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге раскрыли преступную группу, которую создали пятеро сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. По предварительной версии, ее участники занимались тем, что в обмен на взятки беспрепятственно пропускали через границу «левые» товары. Об инциденте сегодня, 10 июля, сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления.

- Должностные лица систематически получали взятки за ускорение сроков таможенного контроля, - уточнили в ведомстве – Общая сумма с 13 декабря 2019 года по 7 апреля 2020 составила не менее 900 000 рублей.

Кроме того, таможенники закрывали глаза на то, что груз, переправляемый через границу, не соответствует нормативам, не имеет маркировки и документов. А кроме того – занижали вес и принимали поддельные декларации, чтобы снизить таможенные платежи.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы или штраф в 90-кратном размере взятки – 81 000 000 рублей.