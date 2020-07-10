Петербурженка сядет в колонию на 6 лет за продажу поддельных путевок в «Артек»

10 Июль 2020 2020-07-10T17:33:45+03:00

Мошенницу из Санкт-Петербурга приговорили к 6 годам тюрьмы за продажу поддельных билетов в детский лагерь "Артек". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Петербурженке назначили 6 лет исправительной колонии общего режима за продажу нескольких поддельных путевок в «Артек». Она занималась мошенничеством в период с 23 мая по 5 июля 2019 года. Среди пострадавших оказались десять родителей, которые так сильно мечтали поскорее отправить свое чадо в международный детский лагерь в Ялту, что не заметили подвоха.

- В результате женщина похитила денежные средства граждан на общую сумму 300 тысяч рублей, что является крупным размером. Каждому из пострадавших был причинен ущерб по 30 тысяч рублей. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вдобавок суд обязал мошенницу выплатить по 30 тысяч рублей всем потерпевшим семьям. К слову, ранее женщину уже судили, поэтому колония для нее практически родной дом.

ИСТОЧНИК KP.RU