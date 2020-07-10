2020-07-10T17:35:40+03:00
Общество

Росприроднадзор выяснил, кто «отравил» реку Славянка в Санкт-Петербурге

Ранее местные жители сообщили, что вода в реке поменяла цвет на синий и стала пахнуть химией
Сергей ВОЛЧКОВ
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Река Славянка в очередной раз посинела и стала дурно пахнуть. Фото: пресс-служба Северо-западного межрегионального управления РосприроднадзораРека Славянка в очередной раз посинела и стала дурно пахнуть. Фото: пресс-служба Северо-западного межрегионального управления Росприроднадзора
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Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора выяснило, из-за кого вода в реке Славянка близ Рыбацкого сменила цвет на синий и приобрела резкий химический запах. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 10 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

- В рамках ночного оперативного выезда государственный инспектор Управления установил, что из официального выпуска, находящегося на балансе ФГУП СКТБ «Технолог», в реку поступают сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску, - уточнили в Росприроднадзоре.

Материалы проверки направили в прокуратуру. Параллельно инспектор, работавший в ночном рейде, возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение правил водопользования». Максимальное наказание, которое она предусматривает – штраф до 100 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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