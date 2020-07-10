Росприроднадзор выяснил, кто «отравил» реку Славянка в Санкт-Петербурге
Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора выяснило, из-за кого вода в реке Славянка близ Рыбацкого сменила цвет на синий и приобрела резкий химический запах. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 10 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.
- В рамках ночного оперативного выезда государственный инспектор Управления установил, что из официального выпуска, находящегося на балансе ФГУП СКТБ «Технолог», в реку поступают сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску, - уточнили в Росприроднадзоре.
Материалы проверки направили в прокуратуру. Параллельно инспектор, работавший в ночном рейде, возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение правил водопользования». Максимальное наказание, которое она предусматривает – штраф до 100 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU