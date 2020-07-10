2020-07-10T18:23:13+03:00
Общество

Из-за ремонта дороги на месяц перекроют Северный проспект в Санкт-Петербурге

Ограничения вступят в силу уже с 12 июля
Сергей ВОЛЧКОВ
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Северный проспект будет закрыт для движения автомобилей с 12 июля по 9 августа.Северный проспект будет закрыт для движения автомобилей с 12 июля по 9 августа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Автомобилистам, часто посещающим Выборгский район Санкт-Петербурга и проезжающим по Северному проспекту, придется тщательнее планировать маршрут: уже в самом скором времени магистраль закроют для движения почти на месяц. Об этом сегодня, 10 июля, сообщила пресс-служба городской Государственной административно-технической инспекции.

- Движение будет ограничиваться поэтапно, - пояснили в ведомстве. – Речь идет об участках от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, от улицы Есенина до проспекта Энгельса, от улицы Есенина до проспекта Художников и от улицы Сикейроса до Северного проспекта. Кроме того, в один из дней будет временно закрыт сквозной проезд по улице Сантьяго-де-Куба.

Дорожные работы, с которыми, собственно, и связаны все предстоящие ограничения, продлятся 28 дней – с 12 июля по 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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