Екатерининский дворец открывается с ограничениями из-за коронавируса

Екатерининский дворец открывается 13 июля с ограничениями из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже в ближайший понедельник, 13 июля, свои двери для жителей и гостей Санкт-Петербурга вновь распахнет Екатерининский – жемчужина государственного музея-заповедника «Царское село». Правда, без ограничений и временных запретов, продиктованных непростой эпидемиологической обстановкой, не обойдется. Об этом «Комсомолке» сегодня, 10 июля, рассказали в пресс-службе ГМЗ.

- Теперь в Екатерининском дворце действует один маршрут. Он включает залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию «Романовы в Царском Селе», - пояснили в пресс-службе. - Посетители проходят по залам в одном направлении, чтобы избежать встречных потоков.

Для посещения будет доступна в том числе Янтарная комната. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, пускать в музей будут «сеансами» - одна группа из 25 человек раз в 15 минут. Билеты можно приобрести онлайн, на сайте «Царского села». Возможность купить билет в кассе рядом с Лицейской аркой тоже сохранится – но сделать это можно будет только в том случае, если останутся билеты, не выкупленные онлайн. Также никто не отменял использование масок и социальную дистанцию.

- Возобновляют работу и парковые павильоны: Холодная баня и Агатовые комнаты, Турецкая баня и Концертный зал в Екатерининском парке; Арсенал в Александровском парке, павильон «Дежурные конюшни» и музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате, - уточняют в пресс-службе. – Сотрудники ГМЗ будут регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей.