Автора закона о запрете «наливаек» в Санкт-Петербурге: «Масштабы проблемы со стороны протестующих преувеличены»

10 Июль 2020 2020-07-10T19:06:03+03:00

Автор закона о запрете "наливаек" в жилых домах поспорил с недовольными ресторатарами в эфире Радио «Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Рестораторы поспорили с депутатом Денисом Четырбоком в эфире Радио «Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM о целесообразности нового закона о запрете «наливайках» в жилых домах. По словам стороны протестующих, из-за решения ЗакСобрания пострадают культурные бары.

- Но мы еще поборемся. Что можно требовать с депутатов наших, половина из которых приезжие? Сами сидят в огромных дорогих ресторанах и не ходят в заведения нашего типа, - сетует петербургский ресторатор Катя Бокучаева.

С нею солидарен и бартендер одного из популярных баров Герасим Повагин.

- Автор закона считает, что если закрыть такие заведения, то порядка на улице станет больше. Но те люди, которые хотят выпить, выпьют в любом случае. У нас и так есть магазины 24 часа, продающие водку по ночам. Наши клиенты – люди культурные и ведут себя прилично, не кричат! – защищает свое дело бартендер.

Автор закона Денис Четырбок уже в курсе так называемого «списка 100» культурных баров, которым грозит закрытие. Он уверен, что кто-то специально вводит в заблуждение людей. Депутаты ЗакСа обзвонили почти все заведения из списка и считают, что большая часть из них не попадает под закон из-за своей площади. Получается, из мухи раздувают слона.

- Масштаб проблемы сильно преувеличен, кто-то манипулирует общественным мнением. Закон направлен на то, чтобы создать комфортную для проживания среду для жильцов многоквартирных домов. Речь идет исключительно о жилых домах и «бутафорских» барах в них, - парирует депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU