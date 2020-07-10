2020-07-10T19:17:56+03:00
Происшествия

Депутата ЗакСобрания Ленобласти обвинили в мошенничестве на 29 млн рублей

Из-за мошенника не досчитались денег во Всеволожском муниципальном районе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Депутата ЗакСа Ленобласти обвинили в незаконном приобретении 10 гектаров земли.Депутата ЗакСа Ленобласти обвинили в незаконном приобретении 10 гектаров земли.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Следователь СКР по Ленобласти предъявил еще одно обвинение местному депутату Законодательного Собрания из-за мошенничества с землей на площади 10 гектаров. Речь идет об участке на территории Муринского сельского поселения во Всеволожском районе.

Обвиняемый является соучредителем и гендиректором компании «Исток СВ». По версии следствия, он захотел купить землю, но умышленно договорился о занижении на нее рыночной стоимости. В итоге на участке никакой объект не появился.

- Депутат обманным путем зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства. В результате вышеуказанных действий ООО «Исток СВ» приобрело право собственности на земельный участок по стоимости равной кадастровой. Району принесли ущерб на сумму свыше 29 млн рублей, - сообщают в областном Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается. Горе-депутату грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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