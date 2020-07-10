Семьи погибших над Синаем собирают деньги на первый крест для храма

10 Июль 2020 2020-07-10T19:30:58+03:00

Так центр-храм будет выглядеть в окончательном варианте. Фото: Социальный центр с храмом св. Димитрия Солунского

Всего для креста на звонницу социального центра нужно 39 500 рублей

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В октябре исполняется пять лет с момента, как над Синайским полуостровом взорвался самолет «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» с 224 пассажирами и членами экипажа на борту. Не выжил никто. В память о трагедии семьи погибших на свои средства и пожертвования строят храм с социальным центром на берегу Матисова канала.

На первом этапе создания социального центра с храмом имени Димитрия Солунского планируют построить невысокую социальную часть здания со звонницей, на втором оно обзаведется вторым, «храмовым», этажом и большим куполом.

Первый этап строительства. Фото: Социальный центр с храмом св. Димитрия Солунского

Социальный центр, предназначенный для психологической поддержки попавших в беду людей, а также развивающих занятий с взрослыми и детьми, уже окрестили «Домом под куполом». Открыть его планируют к пятой годовщине трагедии. А чтобы это произошло, родные жертв теракта просят помощи.

– К моменту встречи первых гостей нашего Дома необходимо над входом разместить купол с крестом. Пока не будет построен наш храм (вторая очередь строительства), этот купол с крестом будет единственным на нашем центре, – поясняют в центре-храме. – Поэтому мы открыли сбор пожертвований.

Собрать нужно 39 500 рублей. Эти деньги пойдут на покупку православного пятиконечного креста высотой 2,3 метра, который установят на звонницу. Помочь можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU