Семьи погибших над Синаем собирают деньги на первый крест для храма
В октябре исполняется пять лет с момента, как над Синайским полуостровом взорвался самолет «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» с 224 пассажирами и членами экипажа на борту. Не выжил никто. В память о трагедии семьи погибших на свои средства и пожертвования строят храм с социальным центром на берегу Матисова канала.
На первом этапе создания социального центра с храмом имени Димитрия Солунского планируют построить невысокую социальную часть здания со звонницей, на втором оно обзаведется вторым, «храмовым», этажом и большим куполом.
Первый этап строительства. Фото: Социальный центр с храмом св. Димитрия Солунского
Социальный центр, предназначенный для психологической поддержки попавших в беду людей, а также развивающих занятий с взрослыми и детьми, уже окрестили «Домом под куполом». Открыть его планируют к пятой годовщине трагедии. А чтобы это произошло, родные жертв теракта просят помощи.
– К моменту встречи первых гостей нашего Дома необходимо над входом разместить купол с крестом. Пока не будет построен наш храм (вторая очередь строительства), этот купол с крестом будет единственным на нашем центре, – поясняют в центре-храме. – Поэтому мы открыли сбор пожертвований.
Собрать нужно 39 500 рублей. Эти деньги пойдут на покупку православного пятиконечного креста высотой 2,3 метра, который установят на звонницу. Помочь можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение самолета "Шарм-эль-шейх- Санкт-Петербург"»