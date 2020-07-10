2020-07-10T20:54:00+03:00
Общество

Теплоходы запустили из центра Санкт-Петербурга до Севкабель Порта

До популярного общественного пространства можно добраться по четырем маршрутам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Севкабель Порт теперь можно попасть на теплоходе. Фото: instagram.com/baryshnya_sashaВ Севкабель Порт теперь можно попасть на теплоходе. Фото: instagram.com/baryshnya_sasha
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Севкабель Порт объявил о том, что к ним теперь можно добраться на теплоходе, как и прошлым летом. Судно стартует из центра и причаливает как раз на территории популярного общественного пространства. Для гостей доступны сразу четыре маршрута. Все, естественно, не бесплатные. Вдобавок с каждого пассажира потребуют надеть защитную маску и соблюдать дистанцию.

- Первый маршрут проходит по Большой Неве от Севкабель Порта до Дворцовой набережной с промежуточной остановкой на Английской набережной у Медного всадника. Второй – следует вокруг Васильевского острова по Большой и Малой Неве и с выходом в Финский залив. И напоследок – два маршрута-близнеца часовые «вылазки» в Финский залив от Севкабель Порта за мост ЗСД и обратно, - рассказывает пресс-служба общественного пространства.

За расписанием рейсов можно следить в официальной группе Порта во «Вконтакте». Все прогулки на теплоходе зависят от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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