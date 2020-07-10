Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы
Аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы и ждет официального разрешения властей. Это подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе авиагавани. Соответствующее уведомление уже отправлено в Росавиацию.
Напомним, 10 июля Федеральное агентство воздушного транспорта России направило авиационным властям других стран предложение возобновить международные рейсы и разработать для этого общие требования.
- Авиасообщение с другими государствами возобновят после снятия властями конкретных стран ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки, - подчеркнули в пресс-службе Росавиации.
Сначала данную инициативу поддержали московские аэропорты, а за ними подтянулся и Пулково.
- Пулково готов к отправке и приему воздушных судов по международным направлениям. Управляющая компания аэропорта подала уведомление в Росавиацию, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пулково.
ИСТОЧНИК KP.RU