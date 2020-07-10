2020-07-10T21:10:55+03:00
Общество

Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы

Аэропорт уже подал соответствующее уведомление в Росавиацию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Аэропорт Пулково уведомил Росавиацию о готовности к возобновлению международных рейсов.Аэропорт Пулково уведомил Росавиацию о готовности к возобновлению международных рейсов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы и ждет официального разрешения властей. Это подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе авиагавани. Соответствующее уведомление уже отправлено в Росавиацию.

Напомним, 10 июля Федеральное агентство воздушного транспорта России направило авиационным властям других стран предложение возобновить международные рейсы и разработать для этого общие требования.

- Авиасообщение с другими государствами возобновят после снятия властями конкретных стран ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки, - подчеркнули в пресс-службе Росавиации.

Сначала данную инициативу поддержали московские аэропорты, а за ними подтянулся и Пулково.

- Пулково готов к отправке и приему воздушных судов по международным направлениям. Управляющая компания аэропорта подала уведомление в Росавиацию, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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