Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге

10 Июль 2020 2020-07-10T22:23:06+03:00

Четыре маленьких ребенка выпали из окон в Санкт-Петербурге за июнь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Только за июнь четыре маленьких ребенка выпали из окон в Северной столице, один из них - с 12 этажа

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Уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина выразила беспокойство в связи с неутешительной статистикой частых падений маленьких петербуржцев из окон домов за прошедший июнь. В минувшем месяце из многоэтажек свалилось вниз четыре малыша. К счастью, все живы, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Один из ребят и вовсе упал с 12 этажа.

По словам омбудсмена, эксперты связывают это с тем, что многие родители работают дистанционно и не успевают уследить за своим чадом. Трагедии также происходят из-за того, что на многих пластиковых окнах нет защитных шпингалетов.

- Родители, ваши дети не умеют летать. Ни на минуту не оставляйте ребенка одного. Вы несете ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность. Никакие предупреждения не заменят вашей бдительности и внимания, - цитируют Анну Митянину в пресс-службе.

Добавим, что, как правило, в отношении таких горе-родителей возбуждают уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU