Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина выразила беспокойство в связи с неутешительной статистикой частых падений маленьких петербуржцев из окон домов за прошедший июнь. В минувшем месяце из многоэтажек свалилось вниз четыре малыша. К счастью, все живы, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Один из ребят и вовсе упал с 12 этажа.
По словам омбудсмена, эксперты связывают это с тем, что многие родители работают дистанционно и не успевают уследить за своим чадом. Трагедии также происходят из-за того, что на многих пластиковых окнах нет защитных шпингалетов.
- Родители, ваши дети не умеют летать. Ни на минуту не оставляйте ребенка одного. Вы несете ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность. Никакие предупреждения не заменят вашей бдительности и внимания, - цитируют Анну Митянину в пресс-службе.
Добавим, что, как правило, в отношении таких горе-родителей возбуждают уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU