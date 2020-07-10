Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби

10 Июль 2020 2020-07-10T22:50:36+03:00

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Двое неизвестных мужчин ворвались в квартиру к 19-летнему петербуржцу, избили его и забрали фургончик Барби. По описанию походит на комедию, но если бы. Все произошло утром 9 июля. Парень вместе с матерью выставили розовую игрушку на «Авито» для продажи. Просили немало – 15 тысяч рублей за такой раритет. Однако к ним пришли совсем не те покупатели, которых они ждали.

- От госпитализации потерпевший молодой человек отказался. Он запомнил приметы нападавших мужчин. В частности, им около 40 лет, они нормального телосложения, один из них с кавказским типом лица, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Мать избитого студента подала на грабителей в полицию с просьбой вернуть игрушку и возбудить уголовное дело. Наверняка найти злоумышленников будет несложно, поскольку парень запомнил почти каждую деталь нападавших вплоть до надписей на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU