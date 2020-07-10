Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию

10 Июль 2020 2020-07-10T23:43:49+03:00

В Санкт-Петербурге пообещали в сжатые сроки привести региональный закон в соответствие с поправками в Конституцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава ЗакСа Северной столицы попросил у федеральных коллег прав на большие маневры в вопросах земли и градостроительства

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Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пообещал четко и быстро привести в соответствие региональный закон с принятыми поправками в Конституцию. Глава парламента принял участие во внеочередном заседании Совета законодателей РФ. Макаров попросил от федеральных законодательных органов право на больший маневр в социальных, градостроительных, имущественных и земельных вопросах

- Это очень важно для совершенствования регионального законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию. Нет сомнений, что эту работу проведут в сжатые сроки. Мы понимаем, что должны сегодня не только думать по-новому, но и действовать по-новому, - цитируют Вячеслава Макарова в пресс-службе ЗакСобрания.

По словам главы парламента, легитимность голосования по поправкам в Санкт-Петербурге не подлежит сомнению.

ИСТОЧНИК KP.RU