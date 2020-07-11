2020-07-11T09:20:09+03:00
Происшествия

На Невском проспекте иномарка сбила пешехода

Мужчина решил перебежать оживленную магистраль, но не смог [видео]
Петр КИБЕР
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Мужчина не смог перебежать Невский вне пешеходного перехода. Фото: vk.com/spb_today / Екатерина ПономареваМужчина не смог перебежать Невский вне пешеходного перехода. Фото: vk.com/spb_today / Екатерина Пономарева
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Новое ДТП со сбитым пешеходом произошло на Невском проспекте. Но на этот раз машина не вылетала на тротуар и не снесла всех подряд. Напротив, виноват в произошедшем сам молодой человек, который решил перебежать дорогу в неположенном месте.

- 10 июля примерно 21:20 на Невском проспекте мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода, - написала в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» петербургская автомобилистка.

Девушка ехала по средней полосе в сторону площади Восстания и авария попала в объектив камеры видеорегистратора ее машины. На записи видно, что пешеход пересекает одну полосу между стоящими в пробке авто, вторую, а по третьей, свободной уже летела «Киа», водитель которой просто не ожидал такого подвоха.

От удара, по слова свидетелей, лобовое стекло иномарки разлетелось «в крошку», однако отброшенный с капота пешеход просто встал, отряхнулся и ушел, как ни в чем не бывало.

На Невском проспекте иномарка снесла пешехода.Видео: vk.com/spb_today / Екатерина Пономарева

ИСТОЧНИК KP.RU

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