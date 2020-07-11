Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти

11 Июль 2020 2020-07-11T09:36:14+03:00

За один день вертолеты санавиации перевезли трех тяжелых больных. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Тяжелых пациентов перевезли из районных клиник в Областную больницу в Петербурге

Изменить размер текста: A A

Троим тяжелым пациентам помогла «воздушная скорая». Больных, которым не могли оказать полную помощь в районных больницах Ленобласти, вертолетами Национальной службы санитарной авиации доставили в Санкт-Петербург.

- Первым стал 29-летний пациент Подпорожской больницы в остром состоянии, находящийся на аппарате искусственной вентиляции легких. За 1 час 25 минут он был доставлен в Ленинградскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Второй больной, кому понадобилась срочная эвакуация в Петербург, стала 72-летняя пенсионерка с травмой позвоночника. Из Тихвинской больницы ее за 1 час 10 минут доставили главный региональный медцентр.

Третий раз за день вертолет вылетал в Подпорожье. Оттуда в Областную клиническую больницу был доставлен 62-летний мужчина с инфарктом. Полет продлился всего 1 час 35 минут, тогда как на машине это заняло бы гораздо больше времени.

- Один день – три спасенных жизни, - благодарят вертолетчиков областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU